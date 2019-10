Luxy web design: la nuova mission aziendale lanciata dall'imprenditore salernitano Annunziata è green

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In un mondo in cui le politiche ambientali sono diventate un qualcosa di cui l’industria non può più fare a meno per poter guardare al futuro, una linea di condotta in grado di giovare all’ambiente e al pianeta è sicuramente la migliore scelta per portare un cambiamento globale. Molte sono le aziende che stanno scegliendo l’energia sostenibile per le loro attività, una di queste è l’azienda casertana Luxy Web Design, co-fondata dall’imprenditore ed artista salernitano Valentino Annunziata, che insieme alla sua socia ed al team, ha deciso di dare una risvolto ‘green’ alla mission aziendale. In una delle regioni dove il green ancora non si è sviluppato a dovere, con il massimo impegno Luxy Web Design™ punta ad essere modello per le altre aziende campane e del casertano. La “mission” di Luxy, prende spunto dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mettendo in luce i valori relativi al clima ed all’ambiente, diminuendo l’impatto ambientale dei propri clienti. Dall’inizio del 2019 l’azienda ha già intrapreso questo percorso, realizzando alcuni progetti digitali con l’utilizzo di server ad energia 100% sostenibile. Guardando i dati nazionali, si può notare come alcune regioni siano state più attente di altre ad abbracciare questo cambiamento, come per esempio il Piemonte e l’Umbria, mentre altre si dimostrano più deboli, e queste ultime si trovano appunto al Centro e al Sud Italia. Annunziata ha infatti dichiarato: “ Siamo determinati a contribuire ad uno sviluppo sostenibile spronando una “transizione” al green di molte aziende presenti sul territorio. Luxy opera in Italia ed Europa e giorno dopo giorno cerchiamo di utilizzare software alimentati da fonti 100% rinnovabili, puntando ad una totalità degli stessi. L’azienda ha come obiettivo l’utilizzo di energie rinnovabili in tutti i progetti, per riuscire nel tempo ad offrire ai nostri clienti ‘progetti sostenibili’ ”. Secondo Google, che è la principale azienda mondiale nell’acquisto di energia rinnovabile a livello mondiale, le aziende che sono passate ai loro prodotti alimentati in modo sostenibile, hanno riscontrato una riduzione compresa tra il 65% e l'85% delle emissioni di CO2 e del consumo di energia nel reparto IT. I carichi di lavoro del machine learning prevedono calcoli complessi che di solito consumano molta energia. In Italia e nel mondo le aziende tech che utilizzano energia rinnovabile sono molte, a partire dai colossi come Amazon e Google, fino alle aziende più piccole.

Gallery