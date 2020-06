Patente di guida: tutte le informazioni per chiedere il rinnovo

Come rinnovare la propria patente di guida? Prima di tutto va specificato che la patente B (quella che permette la guida delle automobili) ha durata diversa in base all'età del conducente. Normalmente, per gli individui fino ai 50 anni, la patente dura 10 anni. La durata cambia, però, per gli over 50 che dovranno rinnovarla ogni 5 anni. Casi diversi sono previsti per gli over 70 e gli over 80 che dovranno rinnovare il documento, rispettivamente, ogni 3 ed ogni 2 anni.

Come rinnovare la patente?

Per rinnovare la patente ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile, all'Asl, all'Aci, alle Scuole Guida o ad agenzie di pratiche automobilistiche. Rivolgendosi a privati, naturalmente, l'iter diviene più costoso ma anche molto più veloce. Per rinnovare la patente bisogna, prima di tutto, pagare due bollettini da 10,20 e da 16,00 euro, il primo al Ministero dei Trasporti ed il secondo quale Imposta di Bollo, in seguito, quindi, si può affrontare la visita medica che costa intorno ai 25,00 euro più i diritti sanitari che variano da regione a regione. Durante lo svolgimento della visita è necessario portare con sè un documento di riconoscimento, la vecchia patente, la ricevuta dei pagamenti, due foto formato tessera e la Tessera Sanitaria.

Dove rinnovare la patente a Salerno

La patente, quindi, può essere rinnovata presso la Motorizzazione Civile di via Wenner, presso l'Asl di via Torrione, presso l'Aci di via Vicinanza o presso le scuole guide e le numerose agenzie di pratiche automobilistiche.

Emergenza Covid-19

A causa dell'emergenza coronavirus le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, sono automaticamente rinnovate fino al 31 agosto 2020.