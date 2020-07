Fino a quando rinnovare il permesso per la sosta dell'auto a Salerno

La regolamentazione della sosta su strada a Salerno divide la città, allo stato attuale dal centro cittadino fino alla zona Irno, in 9 diverse zone di sosta suddivise per colori. I residenti di queste zone possono pagare un permesso di durata annuale o triennale, per parcheggiare liberamente all'interno della loro zona di residenza. Il costo di questi permessi è di 50 euro per quello annuale ai 120 euro per il triennale.

Esistono, poi, alcuni permessi ed abbonamenti speciali per alcune categorie di persone per effettuare la sosta all'interno delle aree di parcheggio automatizzate o non automatizzate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Permessi di parcheggio nelle aree automatizzate

Abbonamento Diurno Concordia Prezzo € 100,00 Validità Mensile Orario 06.00 – 22.00 Area di sosta Sottopiazza della Concordia Note Valido dal lunedi al sabato, non valido la domenica e i giorni festivi.

Abbonamento Notturno Concordia Prezzo € 50,00 Validità Mensile Orario 22.00 – 07.00 Area di sosta Piazza della Concordia Note Valido tutti i giorni.

Abbonamento Professionisti Prezzo € 30,00 Validità Mensile Orario 07.00 – 15.00 Area di sosta Piazza della Concordia / Mazzini /Sottopiazza Note Non valido sabato, domenica e festivi. Concesso ad iscritti albi ed ordini professionali

Abbonamento Diurno Foce Irno Prezzo € 50,00 Validità Mensile Orario 06.00-22.00 Area di sosta Foce Irno e Foce Irno Interrato Note Valido dal lunedì al sabato, non valido la domenica e i giorni festivi.

Abbonamento Full-time Foce Irno Prezzo € 120,00 Validità Mensile Orario H/24 Note Valido tutti i giorni.



Permessi di parcheggio nelle aree automatizzate

Via A. Carella Abbonamento Full-Time Prezzo € 50,00 Validità Mensile Orario H/24 Abbonamento Full-Time Residenti Prezzo € 12,00 Validità Mensile Orario H/24 Note Valido tutti i giorni e Riservato ai soli residenti dei civici di cui alla nota n°1. Gli abbonati in occasione di manifestazioni che occupano via Carella possono utilizzare il parcheggio perimetrato non automatizzato di via Vinciprova. N.1 abbonamento per ogni nucleo familiare. Abbonamento Autobus Full-Time Prezzo € 150,00 Validità Mensile Orario H/24 Note Valido tutti i giorni.

Via O. Flacco Abbonamento Full-Time Prezzo € 40,00 Validità Mensile Orario H/24 Note Valido tutti i giorni e Riservato ai soli residenti, dei civici di cui alla nota n°2.

Via S. Robertelli Abbonamento Full-Time Prezzo € 20,00 Validità Mensile Orario H/24 Note Valido tutti i giorni e Riservato ai soli residenti, dei civici di cui alla nota n°3.

Via Porto Abbonamento Full-Time ex Mercato Ittico Prezzo € 35,00 Validità Mensile Note Valido dal lunedì al sabato. Non valido la domenica ed i giorni festivi

Via L. Vinciprova Abbonamento Diurno Prezzo € 30,00 Validità Mensile Orario 06.00 – 22.00 Note Valido dal lunedì al venerdi escluso sabato, domenica e festivi Abbonamento Full Time Prezzo € 50,00 Validità Mensile Orario h/24 Note Valido tutti i giorni

Stadio Arechi – Intera Area Abbonamento Metro, Universitari e dipendenti Azienda Ospedaliera Prezzo € 15,00 Validità Mensile Orario 07.00 – 21.00 Note Riservato agli studenti universitari ed ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”



Per maggiori informazioni clicca qui