Citycar cabrio: i migliori modelli per viaggiare a cielo aperto

Arriva l'estate ed anche a Salerno troveremo tante automobili che gireranno in città o sulle spledide coste della nostra provincia, con il tettuccio abbassato per potersi godere appieno il sole e la stagione calda. Se anche voi siete alla ricerca, di una citycar cabrio per la prossima estate, ecco la nostra rassegna delle migliori vetture attualmente sul mercato. Auto per tutti i gusti, dalle ridotte dimensioni e dallo stile inconfondibile. Modelli dall'animo sportivo, vetture che puntano sull’eleganza e cabrio due posti parcheggiabili ovunque.

Auto che vi faranno divertire non solo nel periodo estivo, in grado di ospitare anche 4 persone.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori spider economiche attualmente sul mercato.

Smart fortwo cabrio

Se siete alla ricerca di una compatta citycar scoperta, ecco la Smart fortwo cabrio. Autovettura acquistabile a partire da 20.000 euro, dallo stile unico. Cabrio dotata di capote in tela a comando elettrico, con la possibilità anche di rimuovere gli archi sopra i finestrini. Una vettura che vanta anche un cambio automatico opzionale a doppia frizione, molto comodo non solo in città. Per quanto riguarda i motori citiamo i benzina 1.0 a tre cilindri da 71 CV, il 0.9 turbo da 90 CV e la variante con propulsore elettrico con 160 Km di autonomia.

Fiat 500C

Passiamo ora ad una delle vetture più note in questo segmento di mercato, la Fiat 500C. Una cabrio con capote in tela, ma con i montanti laterali che rimangono fissi. Una vettura omologata per 4 persone con i sedili posteriori dallo spazio limitato. Manca infine il portellone posteriore sostituito da un più piccolo sportello. Per quanto riguarda i motori troviamo il 1.2 da 69 CV e il 0.9 TwinAir turbo da 85 CV, entrambi a benzina. Non dimentichiamo la ricchissima offerta di accessori che consentono di personalizzare l'estetica di questa citycar ed i prezzi a partire da 17.600 euro.



DS3 Cabrio

Nella nostra rassegna troviamo anche la DS3 Cabrio; una vettura con uno stile inconfondibile, che fa dell’eleganza il suo punto di forza. Una cabrio che presenta una copertura in tela per il tetto con i montanti laterali fissi. Anche sulla DS3 Cabrio troviamo numerose opzioni di personalizzazione con un abitacolo elegante e moderno. Non dimentichiamo le motorizzazioni con una gamma composta da due motori a benzina e uno diesel, ognuno di questi declinati in più potenze. I benzina sono il 1.2 da 82 CV, 110 CV o 131 CV e il 1.6 da 208 CV; il diesel 1.6 da 75 CV, 99 CV e 119 CV. Infine il prezzo a partire da 25.000 euro.

Abarth 595C

Concludiamo la nostra rassegna con la sportivissima Abarth 595C; una potente citycar acquistabile a partire da 28.000 euro. Vettura con tetto in tela, comandabile elettricamente, che una volta aperto consente di apprezzare pienamente il fantastico rumore del motore 1.4 Turbo t-Jet con una potenza che arriva anche a 180 CV. Una cabrio dal look decisamente aggressivo, dotata anche di sedili sportivi Sabelt e impianto frenante maggiorato Brembo.



