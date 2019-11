Luceverde: l'app di ACI sul traffico

Oramai sono 10 in Italia le città in cui è attivo Luceverde, il servizio ACI di informazione sulla mobilità in tempo reale dedicato ai cittadini. Tra queste città c'è anche Salerno dove il servizio è attivo da quasi un anno. Vediamo insieme come funziona.

Luceverde

Il servizio è attivo a Roma, Milano, Genova, Modena, Pescara, Vicenza, Salerno, Trapani, Prato e Trieste. Luceverde tramite la collaborazione delle forze di polizia, degli enti pubblici, degli enti gestori di strade ed autostrade e di gestori di servizio pubblico, offre un servizio di infomobilità all’avanguardia, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale. Il servizio su Salerno, oltre che tramite web, è disponibile anche con l'omonima app scaricabile dagli store di smartphone e tablet.