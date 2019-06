Raduno di Ferrari in città: occhi puntati sulle vetture del cavallino

Uno splendido spettacolo motoristico e tecnologico ha attraversato, oggi, la città di Salerno. Alcune Ferrari, infatti, hanno dato bella mostra di sè per la città soffermandosi vicino a Palazzo di Città e sul Lungomare Trieste. Forse una piccola anticipazione del grande spettacolo del prossimo 19 giugno quando un centinaio di vetture del cavallino attraverseranno, intorno alle 13.30, la nostra città prima di dirigersi in Costiera Amalfitana, in occasione della Cavalcade Ferrari che toccherà tutte le province campane.

