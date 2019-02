Aeroporto di Salerno, Martina: "Che il governo risponda"

"Che il governo risponda alle istanze del territorio". Lo ha detto Maurizio Martina, in visita all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, scalo dove da tempo si attende l'avvio ai lavori di allungamento della pista.

L'appello

"Tutto il territorio chiede a gran voce di poter procedere, di poter investire e lavorare in questa infrastruttura- incalza l'ex ministro- Toninelli non si volti dall'altra parte. Se vuol fare il ministro deve sapere che queste scelte deve farle e non esiste che siano merce di scambio per bloccare o non bloccare altre questioni", dice Martina.

La riflessione

Secondo Martina, infine, "c'è un territorio che chiede di poter procedere e se stiamo qui è per dare un messaggio di sostegno, impegno e attenzione, su una questione che per me è strategica. Basta capire il potenziale che ha questa infrastruttura su tutto il territorio"