La carica del M5S: "Risultato storico a Salerno, banco di prova europee e regionali"

I dieci parlamentari eletti in provincia di Salerno del Movimento Cinque Stelle si sono riuniti all’interno del Polo Nautico per festeggiare e soprattutto svolgere l’analisi del voto dopo il successo ottenuto alle elezioni politiche del 4 marzo. Un consenso enorme (oltre il 40% in tutta la provincia) che adesso sarà il trampolino di lancio per le prossime elezioni europee (2019) e regionali (2020).

I presenti

Il parterre è quasi al completo. Unico assente Cosimo Adelizzi, trattenuto a Nola da un impegno politico. Presenti Angelo Tofalo e Andrea Tofalo (parlamentari uscenti e ora di nuovo a Roma) e le new entry Nicola Provenza, Nicola Acunzo, Virginia Villani,Anna Bilotti, Franco Castiello, Luisa Angrisani, Felicia Gaudiano. Al loro fianco anche il consigliere regionale Michele Cammarano.

I commenti

Soddisfatto Tofalo: “Quello del 4 marzo è stato un momento importante per la politica italiana e per il M5S. Con oltre il 40% in provincia di Salerno, il movimento ha raggiunto un risultato storico nella storia di Salerno, portando in parlamento dieci eletti. Sentiamo la grande responsabilità che ci hanno affidato i salernitani”. Non mancano le stoccate al Pd deluchiano: “E’ stato un voto di bocciatura di chi ha fallito totalmente nella politica regionale e provinciale, ma anche un voto di consapevolezza che premia coerenza e impegno del M5S”. Lo sguardo, quindi, è rivolto al futuro. E, soprattutto, verso la città di Salerno perché “migliaia di persone hanno deciso in maniera libera che la politica non è un affare di famiglia, che non si può passare il testimone di pare e in figlio”. Gli fa eco Cioffi: “La gente vuole la possibilità di dare una risposta a un governo che va avanti da più di 20 anni. Però, se nelle elezioni più vicine, comunali e regionali, c’è sempre quel rapporto quasi di sudditanza, di “teorico” controllo del voto, alle politiche questo non si può fare. E i cittadini, infatti, si sono sentiti liberi di scegliere”.

Tra le priorità del M5S la crisi economica, che continua a mordere anche il territorio salernitano, e la Sanità sempre più in crisi.