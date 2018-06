Elezioni amministrative, Forza Italia: "Siamo la forza trainante del centrodestra"

Forza Italia commenta positivamente il risultato delle elezioni amministrative dello scorso 10 giugno. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa alla presenza dei deputati Gigi Casciello e Marzia Ferraioli e del coordinatore della campagna elettorale Roberto Celano.

I commenti

Particolarmente soddisfatto il commissario provinciale Fasano: “Forza Italia si è confermata la forza trainante del centrodestra anche in queste ultime elezioni Amministrative. Questo risultato non era né semplice né scontato. Ma siamo usciti bene anche da questa tornata elettorale, siamo presenti in tutti i comuni dove si è votato. A Pontecagnano Faiano siamo al ballottaggio con Francesco Pastore e Forza Italia si è confermato primo partito del centrodestra. Risultati importanti che lasciano ben sperare per le prossime sfide. Siamo in campo con coraggio, come sempre. La competizione non ci spaventa e riteniamo che se si porta avanti, il ragionamento di centrodestra è vincente, anche in provincia di Salerno».

Un pensiero condiviso dal deputato azzurro Casciello. “Siamo presenti dovunque si è votato. Questo dimostra che il nostro è un partito vivo, radicato e forte Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che, sotto la sapiente guida della nostra leader Mara Carfagna, stiamo portando avanti da tempo. Un ringraziamento particolare va ai coordinatori che hanno lavorato con impegno sui territori per presentare liste competitive. Con il voto del 10 giugno abbiamo dato seguito al risultato conquistato alle Politiche in provincia di Salerno. È evidente che stiamo costruendo una stagione d’entusiasmo che avrà ricadute importanti per il futuro”.

Risultati che, secondo la parlamentare Marzia Ferraioli “ripagano l’impegno e la passione messi in campo da tanti militanti di Forza Italia che hanno contribuito a tenere alta la nostra bandiera. Una politica in linea con quella del presidente Silvio Berlusconi che ha indicato la strada da seguire: incamerare forze giovani e persone d’esperienza che possano guidarli”. Dato elettorali rimarcati anche dal coordinatore della campagna elettorale Roberto Celano. “È stato premiato l’impegno corale della classe dirigente di Forza Italia, dei parlamentari e dei candidati. Il nostro partito si è confermato decisivo per il centrodestra anche in provincia di Salerno”.