Bomba carta contro Santocchio, le reazioni: "Intervenga il Prefetto, rischia di scapparci il morto"

Dopo l’ennesimo atto intimidatorio nei confronto dell’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Santocchio, arrivano i primi messaggi di solidarietà dal mondo politico scafatese.

Le reazioni

Il primo ad intervenire è il portavoce di “Scafati Arancione” Francesco Carotenuto che, oltre ad esprimergli “massima solidarietà", si rivolge al capo della commissione straordinaria del Comune Giorgio Manari: “Adesso, a urne chiuse, c’è bisogno della risposta dello Stato. Chiediamo al prefetto Manari di dare un segnale concreto. Scafati non può vivere nella paura”. Su quanto accaduto interviene anche il Pd: “Se continua cosi, prima o poi, volontariamente o involontariamente, ci scapperà il morto. Un'altra bomba, l'ennesima, stanotte ha colpito la nostra città. In un orario dove non di rado quel tratto di strada è percorso a piedi da molti cittadini. Lo ribadiamo: la camorra è un veleno non ancora espulso dalla nostra città, che continua a colpire esercizi commerciali e tutto il tessuto civile ed economico della nostra comunità. Abbiamo diritto alla sicurezza, abbiamo diritto alla legalità, abbiamo diritto a poter vivere senza paura, abbiamo diritto a poter camminare per strada senza temere per la nostra incolumità. Per questo ribadiamo la nostra proposta e richiesta di ampliare in organico e presenza l'attuale presidio dei Carabinieri, elevandolo da tenenza a compagnia. E per questo chiediamo a tutta la città, oltre ogni colore politico, di scendere in piazza il 21 marzo, e marciare assieme all'associazione nazionale Libera: serve un segnale forte, una riscossa civica, un momento nel quale la nostra comunità urli con forza il proprio no alla camorra e alla malavita organizzata”.

Molto dure le parole del coordinatore cittadino della Lega Ugo Aniello: “Ancora una bomba ancora una volta scafati viene ferita. Ferita nel cuore ferita nell'orgoglio, ferita nella sua fragile economia. Nell'arco di una settimana due bombe quasi nello stesso posto. Si sta attentando a quelle poche imprese che ancora resistono in città. Esprimiamo la nostra massima solidarietà ai proprietari di queste attività mentre sale l’insoddisfazione e l’indignazione verso chi resta immobile in queste situazioni. Dove non c’è una adeguata risposta delle istituzioni e d’uopo che sia la cittadinanza, in questo caso gli scafatesi, a reagire scendendo per strada per chiedere un intervento serio e determinante da parte delle istituzioni. Nel frattempo ci chiediamo: dove sono quelle pseudo formazioni di cittadini che manifestavano per tutto e niente?”.