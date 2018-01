Campagna: Russo rende noto i finanziamenti per la ristrutturazione della Concattedrale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È Michele Russo, Segretario dei Giovani Democratici di Campagna, a divulgare la notizia positiva tramite il suo profilo Facebook dell'avvenuto stanziamento di finanziamenti volti alla ristrutturazione storico- territoriale del Comune di Campagna. In particolare Russo dichiara: Grazie all'impegno del Governo anche a Campagna sono arrivati i finanziamenti ottenuti dalla preventiva adesione al progetto "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" avviato nel 2016 dall'esecutivo guidato da Matteo Renzi. Anche i Giovani Democratici della Provincia di Salerno rappresentati da Pierluigi Canoro, Responsabile cultura e scuola, hanno sensibilizzato i Comuni affinché fossero adeguatamente informati sull'esistenza di tale progetto.

A Campagna i finanziamenti sono stati stanziati in merito alla ristrutturazione della cripta della Concattedrale di Santa Maria della Pace la cui somma ammonta a 470.000€. Un impegno considerevole da parte del Governo, con un giusto equilibrio tra le diverse parti d'Italia, che -con la consapevolezza di dover rafforzare sempre più tali misure- si aggiunge agli sforzi delle tante amministrazioni locali e della Regione Campania in materia di cultura (dal POC del 2016 alla storica legge sul cinema passando per il programma scuola viva). Conclude - Russo con Canoro: " Da mesi stiamo già puntando a valorizzare sempre di più Campagna in merito alla sua caratterizzazione storico culturale -territoriale e l'impegno in tal senso non mancherà mai".