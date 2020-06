Comune di Capaccio, due consiglieri di opposizione passano con Alfieri

Si allarga la maggioranza politica al Comune di Capaccio Paestum. Nelle ultime ore, infatti, due consiglieri comunali eletti tra le fila delle liste di opposizione si sono schierati al fianco del sindaco Franco Alfieri. Si tratta di Ulderico Paolino (Avanti Capaccio Paestum) e Angelo Quaglia (Fratelli d’Italia). In minoranza, dunque, restano solo in quattro: Italo Voza, Anzo Sica, Luca Sabatella e Franco Longo. Salgono quindici a dodici i seggi di maggioranza, oltre al primo cittadino.

“In questo primo anno di mandato dell'amministrazione, dichiarano i consiglieri Quaglia e Paolino, abbiamo, pur con sfumature e modalità diverse, interpretato il ruolo di opposizione sempre con responsabilità, valutando di volta in volta e mai con preconcetti ideologici o di parte, le proposte avanzate dall'amministrazione. Si è quindi sviluppata una naturale sintonia, non episodica, con l'amministrazione e con le sue linee programmatiche di governo che abbiamo sostenuto e condiviso spesso con un voto convinto e responsabile come la variante urbanistica per l'ammodernamento del litorale e il nuovo progetto dell'ex cinema Miriam.Proprio in virtù di questa sintonia programmatica necessaria e indispensabile per un paese in grandi difficoltà sociali ed economiche è nato il nuovo progetto amministrativo al servizio della comunità. Un progetto politico ed amministrativo, che includa anziché dividere e che alle logiche di scontro politico permanente anteponga la concreta vocazione al fare e al dare risposte ai cittadini. La nuova maggioranza, nasce oggi, nel tempo di una profonda crisi economica e occupazionale, per unire e lavorare tutti assieme per il bene del paese e fronteggiare le sfide che abbiamo innanzi a noi. Nessun inciucio perchè allarghiamo una maggioranza civica senza condizioni e senza spartizioni di posti di comando, ma soltanto convinti della solidità del programma di governo che il Sindaco Alfieri ha messo in campo e sta realizzando con grande concretezza. Un programma compatibile con il nostro agire politico e comune alla nostra voglia di fare per rilanciare Capaccio Paestum che non può più attendere. Oggi abbiamo sottoscritto un grande progetto politico civico e di sviluppo, utile al futuro della nostra città.Daremo il nostro apporto di forza moderata con lealtà, convinti, che per portare fuori dall'immobilismo il nostro Comune, c'è bisogno della collaborazione di tutti. Le campagne elettorali possono aspettare. Oggi si incontrano il programma di una maggioranza ambiziosa e la voglia di due giovani consiglieri che vogliono lavorare per la città con disponibilità, energia, amicizia e alto senso di responsabilità”.