Centro Democratico, D'Avenia nuovo coordinatore provinciale di Salerno

Il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico è Giovanni D’Avenia. La nomina è arrivata direttamente dai vertici nazionali del partito attraverso il presidente Bruno Tabacci: “Buon lavoro al nuovo coordinatore, certo che con il suo impegno il nostro movimento si radicherà sempre più sul territorio”.

E proprio in questa direzione va il lavoro politico di D’Avenia, partendo dal territorio per continuare a dare voce ad una politica che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo, coniugando i diritti e le libertà, con i doveri e le responsabilità.

Il diretto interessato è pronto alla sfida:

“Sono contento di rappresentare nella provincia di Salerno uno spazio politico attraverso il quale poter contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio salernitano. Più lavoro, più sostenibilità, più equità, più diritti, più Mezzogiorno, più Europa sono alcune delle più importanti direttrici che muovono l’impegno di Centro Democratico. Tanto lavoro ci attende, in tempi, come questi, di grande sfiducia nei confronti della politica a tutti i livelli. Ciò rende la sfida politica ancora più necessaria ed urgente per ribadire il valore di una politica vicina alle persone e posta a servizio della comunità”.