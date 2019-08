Cesaro, (Forza Italia): "Nell'agenda di De Luca c'è solo Salerno"

"Altro che assestamento di bilancio o programmazione, nell'agenda di De Luca e nel silenzio-assenso della sua maggioranza, c'è solo Salerno e il Salernitano". Lo ha detto, a margine della seduta del Consiglio regionale della Campania, il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro.

"Da opposizione rigorosa ma di governo abbiamo provato in tutti i modi a far comprendere le esigenze dei territori presentando proposte di buon senso frutto delle problematiche che abbiamo rilevato quotidianamente nel confronto con i cittadini: temi completamente ignorati e bocciati dal governo regionale e dalla sua maggioranza.

Una maggioranza che paradossalmente, in alcuni casi, ha persino bocciato se' stessa, come nel caso dell'emendamento sul sostegno ai malati oncologici del consigliere Longobardi. Non so fino a che punto De Luca, con questa politica Salerno-clientelare potrà raccogliere consensi, quello che è certo è che, fortunatamente per la Campania che ha diritto ad essere governata da ben altra classe dirigente, siamo oramai a fine corsa".