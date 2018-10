Comune di Baronissi, Esposito: "Ecco perchè sosteniamo la Giunta Valiante"

Il leader della coalizione “Azione Civica”, “Nuova Baronissi” e “Baronissi Migliore” Gennaro Esposito rivendica la posizione assunta dal consigliere comunale Tony Siniscalco di sostenere, nuovamente, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Valiante.

Il post

Sulla sua pagina Facebook Esposito spiega: “Chi oggi sventola la bandiera dell'alto tradimento è lo stesso che, negli ultimi anni, ha vissuto all'ombra del sindaco Valiante con incarichi e piccole ricompense politiche, senza mai guardare oltre. Quando i rubinetti sono stati chiusi ecco partire l'offensiva dei moralisti di turno, preoccupati, adesso, di apparire alla città in una candida veste di vergini che vanno al Tempio. Tre soggetti politici che, pur provenendo da esperienze lontane (Rifondazione Comunista, Forza Italia e Partito Democratico) si sono ritrovati allo stesso tavolino di un bar. Costoro non hanno mai rinunciato a nulla per il bene della comunità di Baronissi, mai hanno avuto il coraggio di presentare dimissioni e restare fuori dal consiglio, utilizzando la presenza in consiglio solo per ottenere spazio nel governo della città. Il nostro era ed è un gruppo coeso: è stato pronto a criticare, con atti concreti, quando non ha condiviso determinate scelte. Senza nascondersi. Ed oggi senza nasconderci abbiamo deciso di sostenere l'ultima fase di questa amministrazione che ha dimostrato di voler cambiare rotta, rispetto al passato” conclude Esposito.