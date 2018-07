Comune di Battipaglia, presentata la nuova Giunta Francese: ecco i nomi

E’ stata presentata stamattina a Palazzo di Città la nuova Giunta Francese: Caterina Vicinanza, Lucio Pastorino, Stefano Romano, Pietro Cerullo, Rosaria Caracciuolo i neoassessori. Due riconferme da parte della prima cittadina: Maria Catarozzo e Stefania Vecchio.

I nomi

Ma ecco l’assegnazione delle deleghe: il sindaco Cecilia Francese (Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Comunicazione Istituzionale, Rapporti Inter- istituzionali, Rapporti con l’Anci , Sanità, Turismo, fascia costiera e rapporti con gli operatori turistici, cultura, politiche della valorizzazione della storia, Politiche della Memoria, cultura e tradizioni locali ed eventi, politiche lavorative e politiche dell’immigrazione; il vice sindaco Stefano Romano (Trasparenza, Avvocatura e Contenzioso, Legalità, Rapporti col garante della legalità, Servizi Demografici, Affari Generali, Contratti, Informatizzazione dei Servizi, Informatizzazione della città, Servizio Civile, Servizi Elettorali, Politiche dei Diritti Civili, Personale e Risorse Umane, Semplificazione Amministrativa, Ufficio Relazioni Col Pubblico, Rapporti con NdV -Nucleo di Valutazione, Decentramento, Consigli di Quartiere, Partecipazione dei Cittadini, Rapporti con le Istituzioni Religiose, Rapporti Col Consiglio Comunale, Aggiornamento Statuto Comunale e Regolamenti Comunali, Riforma della Pubblica Amministrazione, Acquisizione dei Beni Confiscati alla Camorra e Relativa Gestione, Polizia Mortuaria, Statistiche ,Gestione farmacie, Rapporti CO.FA.SER., Società Partecipate, Rapporti con la Società Aeroporto, Rapporti amministrativi con la società Alba; l’assessore Maria Catarozzo (Bilancio, Rendiconto, Bilancio Consolidato, Tributi, Lotta Agli Sprechi, Ottimizzazione delle Risorse, Baratto Amministrativo, Valorizzazione, Utilizzo ed Alienazione del Patrimonio Comunale, Provveditorato ed Economato, Entrate Comunali, Ruoli e Riscossioni Coattive , Rapporti con la Tesoreria Comunale, Rapporti economici con la Società Alba).

E ancora: l’assessore Stefania Vecchio (Disegno e Funzionalità del Territorio, Urbanistica (Ufficio di Piano), Edilizia Pubblica e Privata, Piano del Traffico Urbano e della Mobilità, Urbana ed Extraurbana, Progettazione Urbanistica Fascia Costiera, Contratto di Fiume, Pari Opportunità, Politiche di Contrasto alla violenza di Genere, Consiglio delle Donne, Area industriale, Rapporti Asi, Sviluppo area di crisi, Zona economica speciale); l’assessore Pietro Cerullo (Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Emergenze, Gestione Viabilità, Servizi in Rete, Decoro Urbano, Sosta e Parcheggi, Segnaletica, Manutenzione – completamento ed ampliamento del Cimitero, Gestione del Cimitero Verde e Parchi Pubblici, Verifica Antisismicità e Staticità Edifici di Proprietà Comunale, Abbattimento Barriere Architettoniche, Ufficio Progettazione, Illuminazione Pubblica, Problemi dei quartieri e delle Periferie, Politiche dello sport); l’assessore Lucio Pastorino (Attività Produttive, Sviluppo Economico, Suap, Commercio, Agricoltura, Rapporti con la Commissione Agricoltura, Politiche del Lavoro e della Occupazione, Crisi Produttiva, Rapporti con le Parti Sociali, Rapporti col Mondo Creditizio, Artigianato, Formazione Professionale, Fondi Europei e Regionali -Ufficio Europa, Marketing Territoriale, Marchio Prodotti Tipici della Piana del Sele, Tutela dei Consumatori, Mercati all’Aperto, Rapporti con la Pro-loco. Attività Fieristiche, Interporto, Polo Agroalimentare; l’assessore Rosaria Caracciuolo (Assistenza Sociale e Politiche della Solidarietà e della Accoglienza, Rapporti col Piano di Zona, Politiche Scolastiche e Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Tempo Libero e Svago, Politiche Giovanili, Rapporti col Forum dei Giovani, Politiche per gli Anziani, Tutela e Politiche per l’Infanzia, Biblioteche, Rapporti con le Associazioni, Politiche della Disabilità, Rapporti con la Consulta Disabili, Recupero e valorizzazione del Patrimonio Storico Rurale, Volontariato, Politiche della Casa, Politiche di Sviluppo del Civismo e della Coesione Sociale, Gestione e Valorizzazione Archivi Comunali, Consiglio Comunale dei Bambini, Rapporti con le associazioni); l’assessore Carolina Vicinanza (Politiche dell’Ambiente, Igiene Urbana, Modalità Raccolta Differenziata, Rapporti per funzionalità del servizio con la società Alba, Analisi e Riduzione dei Rischi Territoriali, Dissesto Idrogeologico, Ciclo Integrato delle Acque, Bonifica Siti, Questione Cave, Efficientamento Energetico, Sviluppo Energie Alternative, Politiche di Tutela degli Animali, Gestione Amministrativa del Cimitero, Educazione Ambientale, Consulta dell’Ambiente).