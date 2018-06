Comune di Nocera Superiore, staffetta in Giunta: ecco i nomi

L’esecutivo comunale guidato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano si rafforza con l’entrata in Giunta dei primi dei non eletti dell’ultima tornata elettorale targata 2014.

I nomi

Fanno il loro ingresso in Giunta Raffaele Satiro (delega ai Fondi Europei) ed Isabella Siani (deleghe alla Qualità e Benessere della Vita, Cultura e Sport), rispettivamente primi dei non eletti delle liste “Comunità Italia” e “L’altra Nocera”. Entra nell’esecutivo anche Anna Battipaglia (delega allo Spettacolo, Commercio, Innovazione Tecnologica), componente della lista “Ora”, mentre subentra in consiglio comunale Carmine Paolo Sessa, il primo dei non eletti. Cedono il testimone Maria Giuseppa Vigorito (lista “La nostra terra”) e Teobaldo Fortunato. Viene nominato vice sindaco l’assessore al Bilancio Massimiliano Citarella, mentre Stefania Riso riceve la delega alla Pubblica Istruzione che era in capo alla Vigorito.

Il commento di Cuofano: