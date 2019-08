Pina Capasso è la nuova segretaria comunale di Ravello

La dottoressa Pina Capasso, classe 1981, originaria di Casoria, è la nuova segretaria comunale di Ravello. La nomina, a firma del sindaco Salvatore di Martino, è avvenuta dopo un’attenta selezione espletata a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune presso l’Albo Segretari e finalizzato all’individuazione del nuovo segretario comunale

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Con la nuova nomina il Comune di Ravello si è assicurato un segretario a tempo pieno dopo il breve incarico del dottor Pasquale Marrazzo, trasferitosi ad Angri per motivi personali. In un’ottica di ottimizzazione del lavoro della macchina comunale in vista delle molteplici progettualità che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per la città di Ravello”. Alla dottoressa Capasso le congratulazioni per il superamento della selezione oltre agli auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale della Città della Musica.