Cittadella, De Luca contro il servizio del Tg1: "Una vergogna"

"Completamente a freddo, e con un titolo e contenuti falsi, addirittura stasera (ieri 22 giugno ndr) il Tg1 si occupa della nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno, una delle poche opere di grande architettura (David Chipperfield), che viene additata come scandalo". Lo ha scritto ieri, su Facebook, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che definisce "una vergogna il servizio del Tg1. Si criticano perfino gli spazi, che sono quelli stabiliti dai parametri ministeriali, e viene da chiedersi come mai un’opera che ha sconfitto i grovigli della burocrazia conquisti all’improvviso la ribalta del più importante dei telegiornali. Per denunciare, tra l’altro, che c’è un problema agli ascensori…Il vero scandalo è la disinformazione", ha aggiunto.

L'ira di De Luca sui social

Ed oggi De Luca, sempre su Twitter, è tornato sull’argomento: "A Bari, un Palazzo di Giustizia inagibile, con il rischio di tenere le udienze in tende da campo, il ministro che annuncia la sospensione delle attività fino a settembre. E il Tg1 si occupa e si preoccupa di un ascensore guasto alla Cittadella Giudiziaria di Salerno, gioiello d’architettura contemporanea in via di completamento e che è già in funzione. Onore al Tg1", ha scritto ironicamente.