Defibrillatori pubblici, Santoro organizza un corso di formazione a Torrione

I defibrillatori pubblici in città con l’iniziativa “le piazze del cuore”, ideata dal consigliere comunale Dante Santoro, raggiunge un secondo step.

Nella giornata di domani, infatti, si terrà la seconda iniziativa per offrire a circa 20 persone, prevalentemente residenti a Torrione, la possibilità di seguire un corso gratuito di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore. Il corso di formazione Blsd sarà tenuto dall'associazione “Angeli del Cuore” insieme all’ente di formazione Dea Form di Bellizzi che provvederà dunque a formare i partecipanti, rilasciando poi l’attestato finale.

Soddisfatto il consigliere Santoro:

“Continua la nostra missione prevenzione per rimettere al centro del dibattito cittadino, e con iniziative concrete, la parola prevenzione, troppe volte dimenticata da questa politica dei tempi nostri. Avremo un quartiere, in zone limitrofe, di circa 30mila residenti salernitani che in 5 minuti possono raggiungere un defibrillatore che può salvare vite umane e con persone formate. Sarà una grande prova di organizzazione e di solidarietà che va avanti grazie alla raccolta fondi del memorial Antonio Ciccarelli”.