Camera e Senato, pubblicati i redditi dei parlamentari salernitani: la classifica

La maggioranza dei parlamentari salernitani ha consegnato la propria documentazione patrimoniale che, nelle ultime ore, è stata pubblicata sui siti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I più ricchi

Al primo posto vi è il senatore del Movimento Cinque Stelle Franco Castiello che, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, ha dichiarato ben 361.945 euro. Al secondo posto troviamo il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) con 190 mila euro; subito dietro di lui vi è la vice presidente di Montecitorio Mara Carfagna (Forza Italia) con 131.093 mila euro.

Chi aumenta e chi perde

Tra coloro che sicuramente si sono arricchiti con l’elezione in parlamento - riporta La Città - troviamo il deputato del Pd Piero De Luca che, nel 2017, aveva dichiarato solo 1.445 euro, mentre ora ha dichiarato 78.154 euro; stessa sorte per la deputata del M5S Anna Bilotti che è passata dagli 8553 euro del 2017 agli 81496 euro del 2018.Si è “impoverita”, invece, la deputata di Fi Marzia Ferraioli, che, nel 2017, quando ancora non era impegnata alla Camera, aveva un reddito di 106.810 euro, contro i 99.528 euro del 2018. Anche tutti gli altri parlamentari al primo mandato hanno incrementato notevolmente le entrate. Tra i 5 Stelle, Cosimo Adelizzi, è passato dai 19.216 euro del 2017 ai 91.673 euro del 2018. E, restando nel Movimento 5 Stelle, il medico salernitano Nicola Provenza nel 2018 ha guadagnato 93.404 euro, contro i 54.515 euro del 2017; la senatrice Luisa Angrisani 87.312 euro nel 2018 e 27.012 euro nel 2017; la senatrice Felicia Gaudiano 93.442 euro nel 2018 e 34.740 euro nel 2017. In Forza Italia il neo deputato Gigi Casciello è passato dai 16.682 euro del 2017 ad una dichiarazione di 76.042 euro nel 2018. Tra chi ha già diversi mandati alle spalle c’è il deputato Enzo Fasano (Forza Italia), che nel 2018 ha dichiarato 102.972 euro, mentre nel 2017, quand’era senatore, 103.566. Il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha presentato la dichiarazione relativa al 2018 (76.990 euro).

Chi non ha ancora presentato la dichiarazione.

Tra i parlamentari salernitani c’è anche chi non ha ancora presentato (oppure non è stata ancora caricata sul sito istituzionale) la dichiarazione dei redditi. A partire dal deputato pentastellato Nicola Acunzo che nel 2017 ha dichiarato un reddito di 15.983 euro. Tra i 5 Stelle pure per gli unici due parlamentari uscenti, il sottosegretario Angelo Tofalo e il senatore Andrea Cioffi, non è ancora nota la situazione patrimoniale del 2018. Tofalo, nel 2017, ha dichiarato 99.375 euro, mentre Cioffi 99.938 euro. Sempre tra i grillini non è ancora pubblico la situazione reddituale dell’onorevole Virginia Villani (dirigente scolastico) che nel 2017 ha avuto un reddito di 53.728 euro. Non è presente neppure la dichiarazione dei redditi dei deputati di Leu, Federico Conte (104.767 euro nel 2017) e della Lega, Gianluca Cantalamessa (116.316 euro nel 2017).