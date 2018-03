Elezioni 2018 / Marrazzo: "Continua a lavorare per il partito. Resto fedele a Forza Italia"

Dopo la sconfitta nel collegio uninominale del Senato Salerno-Agro, dove ha vinto la candidata del Movimento Cinque Stelle Virginia Villani, l’esponente di Forza Italia Pasquale Marrazzo commenta il dato elettorale di domenica scorsa: “Il popolo sovrano ha decretato il nuovo Governo. Sono rispettoso delle scelte compiute dai cittadini in un clima di assoluta democrazia e ne ho compreso i motivi”.

La reazione

L’ex consigliere regionale, comunque, rivendica il lavoro svolto finora: “È stata una campagna elettorale entusiasmante, nella quale abbiamo avuto l'occasione di stringere mani, ascoltare storie e raccogliere istanze direttamente dai territori. Il dato di Forza Italia in provincia di Salerno, al di sopra della media nazionale, è il chiaro sintomo dell'esistenza di un popolo moderato che si riconosce nel partito azzurro. Ho affrontato questa sfida con entusiasmo e spirito di servizio. Lo stesso, che continuerò a coltivare verso il mio partito, al quale mi lega una lunga militanza, che si è sempre contraddistinta per coerenza e radicamento”. Infine Marrazzo si rivolge ai candidati eletti a cui rivolge il suo “più sentito in bocca al lupo”. “Sicuro che sapranno far valere alla Camera e al Senato le ragioni delle nostre comunità. Da parte mia, massima disponibilità e supporto alla loro azione politica. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le elettrici e gli elettori che mi hanno voluto onorare del loro consenso e i partiti della coalizione per il loro leale sostegno".