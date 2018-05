Elezioni 2018, partono i pagamenti per i componenti dei seggi

Dal 10 maggio saranno pagati gli onorari dei componenti dei seggi elettorali allestiti in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

I dettagli

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate dagli interessati: la riscossione per contanti può essere effettuata presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli situati sul territorio della Regione Campania. Gli interessati dovranno essere muniti di valido documento d’identità e codice fiscale; l’assegno circolare sarà inviato al domicilio dell’interessato con spese a proprio carico; contestualmente sarà attivata la procedura di accredito sul conto corrente bancario per coloro che hanno indicato tale opzione.