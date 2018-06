Elezioni a Montecorvino Rovella, Rossomando: "Ecco perchè mi ricandido a sindaco"

E’ pronto a proseguire il lavoro, iniziato cinque anni fa, quando, per la prima volta, è stato eletto alla guida del Comune di Montecorvino Rovella. Il sindaco uscente Egidio Rossomando spiega, a Salernotoday, i motivi che lo hanno spinto a ricandidarsi soffermandosi sulle priorità del suo programma di governo.

Sindaco, perché ha deciso di ricandidarsi?

“Ho deciso di ricandidarmi perchè più che un diritto l'ho sentito come un obbligo morale ed un impegno verso i cittadini per completare il lavoro intrapreso 5 anni fa e per portare a compimento le tante opere in cantiere, alcune delle quali già oramai realizzate e molte altre cantierate,finanziate o progettate in una visione armonica con il Puc che proprio ieri ha ottenuto l'ultimo visto favorevole dalla Regione Campania”.

Che giudizio da’ alla sua amministrazione?

“Premesso che solo il giudizio che daranno i cittadini è quello legittimo ,per quanto mi concerne affermo che quest'amministrazione( che ha ereditato numerosi e cronici problemi finanziari e tecnico-amministrativi) ha lavorato con impegno ed abnegazione. In verità, questo lavoro minuzioso e silente lavoro non sempre è apparso evidente né mi sono troppo curato di propagandarlo, dedicandomi piuttosto con la mia squadra alla ricerca di soluzioni. Nel complesso, giudico sufficiente l'opera svolta, sapendo bene che il percorso era impegnativo e che ha bisogno di un mio ulteriore impegno per il prossimo mandato”.

Di cosa è più orgoglioso?

“Sono orgoglioso di avere dato stabilità al governo amministrativo e di aver portato a scadenza naturale il mandato politico dopo due precedenti fallimentari amministrazioni che si sono chiuse anzitempo e con il commissariamento. Sono altresì orgoglioso del fatto che dopo 70 anni di vita democratica e a circa 50 anni dall'adozione del Programma di Fabbricazione, ho portato a termine con la mia squadra la realizzazione del Puc; lo strumento che, per eccellenza, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, in un'ottica di tutela e di salvaguardia dell'integrità fisica, ambientale e culturale della mia città. In nome di ciò trascuro le tante altre realizzazioni di cui pure andare fiero”.

Il 10 giugno si ripresenterà agli elettori. Quali sono le priorità del suo programma?

“La risposta ad una simile domanda meriterebbe un lungo ed elaborato discorso; ma brevemente mi limito ad indicare quelle priorità che la mia esperienza di amministratore mi suggerisce. Il riordino e l'ammodernamento della macchina amministrativa che peraltro abbiamo già iniziato; la tutela del territorio sia inteso come ambiente che come salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità fiisca e morale dei nostri giovani, degli anziani e di tutti i cittadini. Il rilancio delle attività economiche ,commerciali e turistiche che solo grazie alla concreta attuazione del Puc sarà possibile”.

Che tipo di campagna elettorale sta conducendo?

“Sin dal primo giorno di campagna elettorale, in qualità di sindaco ancora in carica, ho fatto appello ai miei competitors perchè si mantenesse un atteggiamento responsabile e civile e dai tono dialettici ma non aggressivi né strumentali. Anche se non sempre il mio appello è stato accolto,i o sto facendo una campagna elettorale basata sulla concretezza dei programmi e sulle scelte prioritarie nell'assoluto interesse dei cittadini”.

Perché un elettore indeciso dovrebbe votare per lei e non per i suoi avversari?

“Un cittadino elettore è sempre, e anche nella indecisione della scelta, una persona concreta e responsabile e che tende a privilegiare i suoi interessi legittimi. Cadere nella facile e demagogica propaganda del momento elettorale proposta da chi: o non ha alcuna esperienza amministrativa o esce da esperienze fallimentari o ancora peggio esprime velleità e protagonismo privi di contenuti, è il rischio peggiore; del resto,il protagonismo narcisista finisce sempre per travolgere la cosa pubblica e i cittadini in un'avventura disastrosa. Pertanto, faccio appello alla concretezza dei cittadini perchè si affidino a chi come me,pur con qualche manchevolezza o ritardo, ha dedicato e dedicherà il suo tempo e la sue giornate ad un lavoro profondo e certosino. Per la continuità e per non interrompere il cammino intrapreso da Montecorvino, chiedo la riconferma del mio mandato”.