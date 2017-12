Elezioni a Montecorvino Rovella, ecco il simbolo di "Prima i Cittadini"

Adesso c’è anche il simbolo. Da qualche giorno, infatti, è stato pubblicato su Facebook il nuovo logo elettorale con il quale il movimento civico “Prima i Cittadini” si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Montecorvino Rovella. Il candidato sindaco? Naturalmente sarà il fondatore e leader Mariano Iodice, stimato docente della nota comunità dei picentini.

Iodice, che sta lavorando alla composizione della lista, ribadisce la sua linea:

“Chiariamo ancora una volta, e speriamo che non ci sia più bisogno di ribadirlo in futuro, che “Prima i cittadini” condanna senza appello alcuno sia l' operato dell' amministrazione uscente sia quello di un' opposizione sterile, parolaia e inconcludente. Un' opposizione formata da una parte da finti innovatori che hanno messo in piedi un eterogeneo cartello elettorale al solo scopo di tentare un improbabile successo elettorale truffando i cittadini e dall' altra da un ex sindaco che ha dato pessima prova durante il suo mandato e poi caduto per un coacervo di ragioni non attinenti alla politica e che ora tira avanti caparbiamente sorretto solo da una ben nota smodata ambizione personale. “Prima i Cittadini” è e rimane una lista civica con un programma definito e già promulgato che comprende tra le sue fila quanti, non compromessi con la vecchia politica che ha portato la nostra città allo sfascio, sposino tale programma e mettano le loro energie a disposizione di un impegno libero e leale a favore della propria comunità".