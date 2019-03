Elezioni a Pagani, De Prisco: "Comitati pronti, ma la sorpresa è dietro l'angolo"

Aumenta l’attesa, nel comune di Pagani, in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, dopo alcune dichiarazioni che il candidato sindaco Lello De Prisco ha affidato alla sua pagina Facebook, lasciando intendere che, nelle prossime ore, potrebbero arrivare clamorose novità: "Dopo due giorni di relax riprendono gli impegni elettorali e professionali. Telefono, scarpe comode, e si cammina. Per fine settimana spero di inaugurare i miei comitati elettorali, per l’ufficialità delle liste aspetto ancora qualche giorno, la sorpresa è sempre dietro l’angolo".

Le liste

L'avvocato De Prisco è in campo con quattro liste civiche: "Ricostruiamo Pagani", "In Cammino con Lello", "De Prisco Sindaco" e "Attivisti Pagani". Da diverse settimane ha iniziato la sua campagna elettorale incontrando i cittadini nei quartieri della città.