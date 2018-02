Forza Italia: Antonietta Coraggio aderisce al partito di Berlusconi

Antonietta Coraggio, vice sindaco del Comune di Vallo della Lucania, ha ufficialmente aderito a Forza Italia. L'architetto vallese, amministratore comunale da due mandati, ha deciso di appoggiare il programma elettorale degli azzuri spiegando: "Aderisco con convinzione ed entusiasmo a Forza Italia, unico partito in grado di offrire agli italiani un programma solido e ben strutturato. Credo fortemente nei valori che incarna questo partito e sono sicura che il 4 marzo gli italiani faranno la scelta giusta. Da questo territorio arriverà la spinta decisiva per riportare il centrodestra al Governo" ha concluso.

Il commento di Celano

I vertici di Forza Italia si sono subito detti entusiasti dell'adesione di Antonietta Coraggio: "Il nostro partito prosegue il processo di crescita in provincia di Salerno. Tanti amministratori stanno sposando il progetto politico di Silvio Berlusconi - ha commentato Roberto Celano, coordinatore provinciale della campagna elettorale - L’adesione di Antonietta Coraggio, professionista affermata e stimata, darà un ulteriore contributo in termini di capacità, esperienza e consenso per la vittoria di Forza Italia a Vallo della Lucania ed in tutto il Cilento".