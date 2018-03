Piero De Luca sulla campagna elettorale: "Non abbiamo arretrato di un millimetro"

Si è tenuta ieri sera, presso la Stazione Marittima, la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Piero De Luca, candidato al collegio uninominale di Salerno con il centro sinistra. "Combatto per difendere i valori di una comunità - ha dichiarato De Luca dal palco - Rappresentiamo la politica del fare e non quella delle chiacchiere. Noi siamo un'altra cosa".

Il discorso

Nel suo discorso Piero De Luca ha anche affrontato quanto successo durante la campagna elettorale e la vicenda Fanpage: "Hanno paura di noi ma noi non ci siamo fermati, non molleremo. Non abbiamo arretrato di un millimetro, lotteremo fino all’ultimo secondo utile. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con noi dice ancora e la mia famiglia che mi ha sostenuto e che difenderò fino alla fine, fino alla morte. Ho incontrato tanti giovani e tante donne che vogliono tutele, abbiamo abolito la vergogna delle dimissioni in bianco, ma dobbiamo fare di più perché le giovani donne devono poter guardare con tranquillità alla gravidanza. Dobbiamo fare in modo che il sistema di welfare messo in campo a Salerno possa essere replicato su scala nazionale" ha concluso.

Gallery