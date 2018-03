Elezioni 2018/ I politici al voto a Salerno e in provincia

Politici in fila, anche a Salerno e in provincia, per le elezioni politiche. Grande fermento per il risultato finale che si conoscerà soltanto a notte inoltrata.

Il centrosinistra

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dalla moglie Giovanna e dalla figlia Paola, si è recato, alle 11.23, nella sede del Convitto Nazionale per votare alla sezione n. 7. Ha atteso, insieme alla famiglia, il suo turno in un seggio molto affollato di votanti. Dopo aver salutato alcuni elettori, ha espresso la sua preferenza alle 11.46.

Intanto alle 10.30, invece, il candidato del Pd nel collegio uninominale di Salerno e nel listino proporzionale di Caserta per la Camera Piero De Luca, figlio del governatore della Campania, si è recato, accompagnato dalla moglie che si è detta “molto emozionata", al seggio n.24 nella sezione elettorale “Liceo Da Procida” per esprimere la sua preferenza. Strette di mano e saluti con alcuni elettori.

Il centrodestra

In mattinata, alle 10, ha votato il candidato nel collegio uninominale di Salerno Gennaro Esposito presso il seggio 82 nella frazione collinare di Ogliara. Tra i primi a recarsi alle urne è stato il candidato nel collegio uninominale per il Senato Salerno-Agro Pasquale Marrazzo. Accompagnato dal nipote Francesco Pepe, l’ex consigliere regionale di Forza Italia ha votato nella sezione 2 situata nella scuola “Eduardo Di Filippo” nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Dopo le 12.30, invece, ha votato nella sua Castellabate il sindaco Costabile Spinelli, candidato nel collegio uninominale Battipaglia-provincia sud per il Senato. In tarda mattinata ha votato anche il capolista alla Camera di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Nel primo pomeriggio, presso la sezione 23 della scuola elementare "Regina Mundi" di Nocera Inferiore ha espresso la sua preferenza il capolista al Senato Antonio Iannone.

Movimento Cinque Stelle

Il candidato nel collegio uninominale di Salerno per la Camera Nicola Provenza ha votato, poco dopo le ore 10, presso sezione 18 (Istituto Tecnico Commerciale Genovesi) a Salerno. E su Facebook scrive: “Ho appena esercitato da cittadino il mio diritto al voto. Ho pensato a quante cose entrano in una piccola croce apposta su un simbolo. Il dovere di una partecipazione civile. La convinzione, altrettanto ferma, che è giunto il tempo di un cambiamento autentico. E, come in una gara ciclistica, la voglia di far rientrare nel gruppo chi è rimasto indietro, per meglio accompagnare chi sulla bici è appena salito. Per arrivare insieme al traguardo. Ho sempre detto “insieme”, in questi giorni. Continuerò a farlo. È per questo che chiedo a tutti, indistintamente, di recarsi oggi alle urne. Un voto libero, senza condizionamenti, perché questo splendido Paese torni ad essere quello che merita”.

In mattinata, a Pellezzano, ha votato anche il capolista alla Camera Angelo Tofalo: "L’emozione che ho provato oggi nel mettere la croce sul simbolo del Movimento Cinque Stelle è stata la stessa che provai nel 2010 quando quella stessa X la misi per la prima volta. Spero che i più, nell’esercitare il proprio diritto/dovere al voto, possano provare lo stesso fantastico brivido di essere uomini liberi e responsabili. Dopo cinque anni trascorsi fuori e dentro le istituzioni con i miei colleghi come deputato della Repubblica, massacrandoci di lavoro e gettando spesso il cuore oltre l’ostacolo, credetemi se vi dico con grande serenità che non ho nessun rimpianto. Faccio semplicemente un grande in bocca al lupo a tutti noi e soprattutto al nostro Paese".

Intorno all'ora di pranzo si è recata al seggio anche la candidata nel collegio uninominale di Agropoli per la Camera Alessia D'Alessandro che commenta: "Votare è la base della democrazia e della partecipazione. Non rinunciamo a farlo!".

Gli altri

Il capolista del Popolo della Famiglia Raffaele Adinolfi si è recato alle urne alle ore 12 presso il seggio 54 (scuola elementare Vicinanza) a Salerno.

