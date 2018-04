Elezioni a Pontecagnano, Bisogno pronto al passo indietro: l'appello di Lanzara

Possibile colpo di scena in vista delle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano. La campagna elettorale dell’imprenditore Giuseppe Bisogno sta per concludersi: entro la fine della settimana il candidato sindaco che, appena qualche settimana fa, aveva inaugurato il suo comitato elettorale, con un intervento durissimo nei confronti di tutti gli altri competitor, a cominciare dal candidato del Pd Giuseppe Lanzara, adesso sarebbe sul punto di fare un passo indietro. Secondo indiscrezioni che, in queste ore, circolano con molta insistenza, Bisogno avrebbe raggiunto un’intesa politica e programmatica proprio con Lanzara. Una mossa politica che ha l’obiettivo di ricompattare il fronte del centrosinistra.

L'appello

A sollecitare l'intesa è stato Lanzara: