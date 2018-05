Elezioni a Pontecagnano, Sica verso la candidatura con Forza Italia

L’attuale sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica è sempre più diretto verso la lista di Forza Italia per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Pastore.

Il retroscena

Oramai tutti i livelli del partito, dal provinciale al regionale, avrebbero dato il via libera alla candidatura del primo cittadino, anche per fronteggiare l’avanzata della Lega che, al momento, nel centro dei Picentini, pare essere la lista accreditata per ottenere il maggiore numero di consensi. Intanto, in attesa dell’ufficializzazione della candidatura di Sica, per il partito di Silvio Berlusconi arriva anche quella del presidente dell’associazione “Pontecagnano Faiano Libera” Peppe Palo.