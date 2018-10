Elezioni provinciali, Napoli pronto a candidarsi con il Pd: terna di nomi nel centrodestra

Centrosinistra e centrodestra in alto mare per la scelta del candidato alla presidenza della Provincia di Salerno. Nessuna delle due coalizione è riuscita, finora, ha trovare la sintesi sul nome.

Il centrosinistra

Nelle ultime ore la novità riguarda il sindaco di Salerno Enzo Napoli che, a sorpresa, ha dato la disponibilità a candidarsi alle elezioni provinciali del 30 ottobre. L’annuncio, ieri sera, in una comunicazione ufficiale indirizzata al segretario del Pd Enzo Luciano: “Anche io voglio fare la mia pare – scrive il primo cittadino del capoluogo – rimettendo, da uomo che intende la politica come una funzione a servizio dei cittadini, la mia candidatura a tua disposizione, pur nella consapevolezza che il ruolo di sindaco di un grande comune, specialmente di uno come quello di Salerno, sia di fatto difficilmente conciliabile con quella di presidente di una provincia estesa e complessa come la nostra”. Gli altri nomi in campo sono quelli dei sindaci di Buccino Nicola Parisi, di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola e di San Valentino Torio Michele Strianese.

Il centrodestra

Il tavolo di coalizione (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc), finora, non ha portato all’individuazione di un candidato unitario. Forza Italia punta sul sindaco di Castellabate Costabile Spinelli; Fratelli d’Italia ha messo in campo il nome del primo cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri e la Lega quello del sindaco di Angri Cosimo Ferraioli. La trattativa tra i partiti è tuttora in corso.