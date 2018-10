Elezioni Provinciali, Roberto Monaco presenta la propria candidatura

Roberto Monaco, attuale sindaco di Campagna, candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Salerno, ha presentato stamattina la propria candidatura e il programma di governo. Rieletto lo scorso mese di giugno a Campagna con una serie di liste civiche, sarà adesso appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Udc. Il centrodestra unito presenta un solo candidato e Monaco, parlando ai giornalisti, ha posto l'accento proprio su questo elemento che ha definito "di compattezza, forte unità, un segnale politico".

Il candidato presidente



"Arriva un segnale molto importante dalla provincia di Salerno perché non era scontato che una coalizione nella sua interezza individuasse un solo candidato - spiega Monaco - è un segnale politico, è il preludio ad una buona amministrazione sul territorio". A proposito della sfida agli avversari del centrosinistra, replica così: "Non devo contrastare il centrosinistra ma offrire una discontinuità amministrativa per la provincia di Salerno. L'Amministrazione Provincia doveva essere un Ente di area vasta, mettendo insieme più comuni con delle sinergie, valorizzandone le potenzialità. Sono un sindaco e posso dire che tutto ciò non è avvenuto. I vantaggi e le sconfitte non si misurano all'inizio di un percorso ma si vanno a tratteggiare alla fine. Vedremo al termine della corsa che cosa accadrà".

I commenti

Enzo Fasano, coordinatore provinciale Forza Italia e deputato: "Il centrodestra è di nuovo in campo. Vogliamo scrivere una nuova storia insieme a Roberto Monaco". Antonio Marotta, commissario Udc: "Mettiamo in campo la tradizione buona del centrodestra. Con serietà, competenza e professionalità contiamo di essere un punto di riferimento per la provincia". Mariano Falcone, segretario provinciale Lega: " Il centrodestra c’è, esiste ed è competitivo. Vuole fare una battaglia unitaria per la provincia. La Lega ha presentato una proposta di riforma per restituire il voto ai cittadini. E' una battaglia importante, dimostreremo che la nostra gente ha voglia di libertà". Antonio Iannone, coordinatore regionale Fdi e senatore: "La Provincia è stata distrutta da una pessima legge di cui io denunciavo in tempi non sospetti gli effetti che abbiamo potuto riscontrare sull’intero territorio. La candidatura di Monaco rappresenta opportunità per tanti amministratori, anche civici, per liberare il nostro territorio".