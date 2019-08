"Elezioni subito", raccolta firme di Fratelli d'Italia in spiaggia a Capaccio

La presidenza provinciale di Fratelli d’Italia, guidata da Imma Vietri e Ugo Tozzi, avvia la campagna nazionale di raccolta firme “Elezioni Subito” promossa dalla leader Giorgia Meloni alla luce dei recenti sviluppi che riguardano il governo nazionale. “Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità. Siamo contrari a qualsiasi tipo di "inciucio". Solo con il voto può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi degli italiani”.

L’iniziativa

Per l’occasione domenica 25 agosto a partire dalle ore 10, presso il Lido “Mimosa” in via Foce Sele a Capaccio Paestum, si terrà una raccolta firme in spiaggia per chiedere elezioni immediate che rispettino la volontà popolare ed evitino di far andare al governo i partiti che hanno perso le Politiche.