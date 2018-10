Acqua putrida e nauseabonda a Sala Abbagnano, Forza Italia: "Pericolo ambientale"

Viale delle Tamerici, situata nel quartiere Sala Abbagnano, versa in condizioni di indecenza ormai da tempo. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Forza Italia Roberto Celano e Ciro Russomando che, questa mattina, hanno inviato una lettera al sindaco Enzo Napoli, all’assessore all’ambiente Angelo Caramanno, al dirigente comunale Luca Caselli, ma anche al commissario straordinario dell’Arpac Luigi Stefano Sorvino, al comandante dei vigili urbani Elvira Cantarella e, per conoscenza, al prefetto Francesco Russo, per chiedere un loro immediato intervento.

La denuncia

I due esponenti forzisti denunciano: “Da oltre 20 giorni acqua putrida e nauseabonda sgorga dalle fogne con possibile grave pericolo ambientale atmosferico e del sottosuolo. Nei giorni scorsi una signora prima ed un bambino poi sono scivolati e caduti nella melma torbida. Qualche intervento tampone non è sufficiente in quanto poi il problema si ripresenta più serio di prima. L'acqua della fogna attraversa tutto il viale per poi scendere ed attraversare anche il Viale dei Tigli, cosicché una sessantina di famiglie sono costrette a convivere con un lezzo incredibile ed in una condizione di evidente disagio”.

Si tratta di strade private ad uso pubblico dove, in caso di pericolo incombente per l'incolumità dei cittadini, come nella circostanza, l'Amministrazione - ricordano Celano e Russomando - ha il dovere d’ intervenire senza esitazione, come chiaramente sancito da diverse sentenze della Cassazione”. Di qui richiesta di un intervento ad horas: “Per tali motivi ed evitare prevedibili danni a cose e persone, che dovranno in ogni caso ricadere sui responsabili delle inadempienze, si chiede e si intima all’Amministrazione di intervenire in modo risolutivo e rapido”.

Gallery