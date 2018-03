Forza Italia: Acocella mette a confronto giovani, professionisti e candidati

Un confronto politico, stile “Porta a Porta”, è andato in scena nella sala del bar Moka a Salerno, organizzato dal responsabile provinciale alla formazione di Forza Italia Vittorio Acocella in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Il titolo era: “Ascoltiamo il futuro”. Giovani e professionisti (Eduardo Galiano, Luca Esposito, Carmine Manzione, Nello Palumbo e Adriana Volzone) hanno rivolto una serie di domande ai candidati azzurri al parlamento (Enzo Fasano, Gigi Casciello, Pasquale Marrazzo, Rossella Sessa e Sonia Senatore) su alcune proposte programmatiche di Silvio Berlusconi come, ad esempio, la detassazione per le aziende che assumono ragazzi e ragazze under 35, ma anche su temi legati alla disoccupazione, allo sviluppo e al rapporto tra parlamento ed enti locali.

La curiosità

Non è passata inosservata la presenza in sala del presidente provinciale di Gioventù Nazionale Domenico Masullo (Fratelli d'Italia) e del responsabile dei giovani della Lega Tiziano Sica, entrambi invitati da Acocella. Un clima di ritrovata sintonia, almeno tra i movimenti giovanili del centrodestra, che, dopo le elezioni, hanno intenzione di organizzare iniziative comuni nel capoluogo.