Carfagna ad Agropoli e Salerno: "Con noi nè dilettanti nè fritture di pesce"

Forza Italia chiude la campagna elettorale a Salerno: ieri sera, presso i saloni dell’Hotel Mediterranea, manifestazione insieme alla portavoce dei deputati Mara Carfagna, ai candidati per il parlamento e al coordinatore regionale Mimmo De Siano.

La polemica

L’ex ministro alle pari opportunità, sollecitata dai giornalisti, ha attaccato la politica del governatore De Luca: “Ha fallito come presidente della Regione facendo molta propaganda e pochi fatti. Sul modo di fare campagna elettorale in città, con la chiamata alle armi di enti e associazioni a vantaggio di Piero De Luca, che è stato denunciato dal mio partito, ritengo che, purtroppo, non sia una novità dell’ultima ora. E’ un modo di fare che mortifica Salerno e in tanti, in questi anni, si sono dovuti assoggettare a questo sistema. Noi vogliamo liberare la città, tant’è che non offriamo né fritture di pesce e neppure candidature dinastiche”.

Precedentemente la Carfagna si era recata ad Agropoli dove ha lanciato la candidatura al Senato di Costabile Spinelli e quella alla Camera della docente universitaria Marzia Ferraioli. E, anche qui, non sono mancate stoccate a Franco Alfieri (candidato Pd) e Alessia D’Alessandro (candidata M5S): “Rispetto al re delle fritture e a una falsa economista, noi abbiamo messo in campo il meglio. Per cambiare il Paese è necessario che voi lo affidiate in mani esperte, non ad avventurieri come Renzi o dilettanti allo sbaraglio come Di Maio. Mi chiedo perché Alfieri, tristemente conosciuto in tutto il mondo come il re delle fritture, era considerato dal Pd impresentabile per le elezioni regionali, mentre adesso non lo è più. Il M5S, invece, aveva presentato una giovane donna come economista della Merkel. Poi abbiamo scoperto - ha ironizzato Carfagna - che era una finta economista e che Di Maio, come al solito, aveva capito male”.