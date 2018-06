Fratelli d'Italia, 4500 salernitani firmano per il "Presidenzialismo"

Rispondono con oltre 4500 firme (raccolte nell'intera giornata di sabato 2 giugno e nella mattinata di domenica 3 giugno) i cittadini della provincia di Salerno all'appello arrivato da vertici nazionali di Fratelli d'Italia per rilanciare il Presidenzialismo, uno dei cavalli di battaglia del partito, e chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno contribuito alla complessa definizione del governo.

L'iniziativa

L'iniziativa sul territorio salernitano, coordinata dai portavoce provinciali di Fratelli d’Italia Imma Vietri e Ugo Tozzi in collaborazione con Gioventù Nazionale e la partecipazione del deputato. Edmondo Cirielli e del senatore Antonio Iannone, ha visto coinvolti quattordici comuni (Salerno, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Nocera Inferiore, Angri, Sarno, Capaccio-Paestum, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, San Marzano Sul Sarno, Castellabate, Vallo Della Lucania, Contursi, Baronissi) per un totale di altrettanti banchetti che in due giorni hanno lavorato intensamente per raccogliere adesioni affinché si veda affermata una battaglia storica della Destra Nazionale.

Il commento di Vietri e Tozzi: