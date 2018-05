Frecciarossa nel Cilento, esclusa Battipaglia: Inverso attacca Francese

Dopo l’annuncio delle nuove fermate del Frecciarossa nel Cilento, esplode la polemica per l’esclusione dal percorso ferroviario della città di Battipaglia. A farsi portavoce di questa istanza è Vincenzo Inverso, consigliere e membro della giunta esecutiva del Parco Nazionale del Cilento: “Non può che far piacere vedere aumentare il numero di fermate a sud della provincia di Salerno del treno ad Alta Velocità Ma, per il secondo anno consecutivo, resta l’amarezza per il mancato inserimento nella tratta della mia città. Tutto ciò - tuona - nonostante abbia sollecito a tempo debito l’amministrazione comunale al riguardo. La Giunta Francese dimostra, ancora una volta, la sua totale inefficienza amministrativa”.