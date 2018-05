Elezioni a Campagna, due iniziative dei Giovani Democratici

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale nel comune di Campagna in vista delle elezioni comunali del 10 giugno prossimo.

Il centrosinistra

Sabato 19 maggio doppio appuntamento per la federazione provinciale dei Giovani Democratici di Salerno guidata da Federica Fortino. Si parte alle 16.30 in corso Umberto I, all’altezza del Palazzo di Città, con la sesta tappa della campagna Historytelling promossa da Pierluigi Canoro, responsabile cultura e scuola della segreteria provinciale, per la riscoperta del patrimonio storico artistico del nostro territorio e la formazione di una classe politica attenta e consapevole. Il percorso, con la guida di Diego Magliano, candidato al consiglio comunale e cultore di storia cittadina, prevede le soste alla chiesa della Madonna del Carmine, alla basilica concattedrale di Santa Maria della Pace ed all’ex seminario diocesano.

A seguire, a partire dalle 18.30, nella sala Gelsomino D’Ambrosio del Comune di Campagna, un momento di discussione con il candidato sindaco Andrea Lembo sulle proposte programmatiche per la città in materia di cultura, valorizzazione del territorio, giovani e opportunità lavorative. Parteciperanno Michele Russo ( segretario del circolo GD), Pierluigi Canoro, Giandomenico Ceriale (candidato GD al consiglio comunale) e Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno). Modera la candidata al consiglio comunale Antonella di Bianco.