"Per Salerno la Regione c'è": i GD e il Pd sponsorizzano il lavoro di De Luca

Giovani Democratici e Partito Democratico rivendicano le tante iniziative della Regione Campania. Sabato 10 novembre 2018, in piazza Caduti Civili di Brescia, a Salerno, dalle 10 alle 13, sarà allestito un gazebo per illustrare le diverse misure messe in campo dalla giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca.

I partecipanti

Al gazebo saranno presenti Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, Vincenzo Luciano, segretario provinciale del Partito Democratico, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania, Franco Picarone, i consiglieri regionali Tommaso Amabile, Nello Fiore, Luca Cascone e il segretario provinciale Giovani Democratici Federica Fortino.

Il commento

In prima fila il segretario dei Giovani Democratici Marco Mazzeo: "Dobbiamo rivendicare con forza le tante iniziative della Regione Campania. Prima, quando governava il centrodestra, non è stato fatto nulla. La Campania era ultima in tutti i settori. Adesso è un'altra storia. La ricreazione è finita. E' in atto una vera e propria rivoluzione. Grazie al lavoro straordinario del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sabato, in piazza Caduti Civili di Brescia, Pastena, Salerno, saremo tra la gente in carne ed ossa".

Gallery