Proposte per la città, i Giovani Democratici incontrano il sindaco Napoli

I Giovani Democratici incontrano i vertici di Palazzo di Città. Domani, alle 11, accompagnati dal deputato Piero De Luca e dal segretario provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano, i ragazzi e le ragazze del Circolo di Salerno incontreranno il sindaco Vincenzo Napoli, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza.

Il summit

A loro consegneranno loro tutte le proposte dei cittadini raccolte in occasione dell'iniziativa "Proponi la Tua Idea per Salerno", svoltasi con i gazebo in diverse piazze della città. “I Giovani Democratici di Salerno – si legge in una nota - ringraziano Piero De Luca, Vincenzo Luciano, il sindaco Napoli e l’amministrazione comunale per la consueta sensibilità alle esigenze dei più giovani”.