I Giovani Democratici replicano a Francesca Scarpato

“Dopo alcuni giorni, dopo altre insinuazioni e attacchi infondati, abbiamo ritenuto opportuno esprimere, da giovani, anche un nostro pensiero. È così curioso, a tratti tragicamente comico, notare come si erge a maestro di etica proprio chi, nei suoi anni di attivismo politico, ha mostrato fidelizzazioni più disparate. Una giovane dall’attivismo decennale che tramite folgorazione ha riscoperto nuovi amori e abbandonato passioni sportive. Ed è triste notare come da una moltitudine di iniziative disparate con e per i giovani, proprio chi dovrebbe andare contro i soliti stereotipi e cliché si ritrova ora ad essere fagocitata nel vortice delle correnti e populismi. Sarà forse che a quanto pare l’apparire è più importante di avere un’identità certa, ma da giovani, reputiamo davvero triste che ci troviamo in un partito dove ci sono “personaggi in cerca di autore”, pronti a venire da Roma a predicare e attaccare i nostri esponenti politici per avere titoli di giornali, proprio in una Regione che tanto ha fatto per i giovani. Basta con queste polemiche inutili e sterili, basta con il solito cliché dei “figli di...”. Facciamo una cosa davvero “rivoluzionaria”. Iniziamo a valutare le capacità e le competenze reali delle persone. E soprattutto smettiamola di parlare sempre contro qualcuno, e iniziamo a discutere di qualcosa, di politica, di progetti, di idee e di contenuti (se ne hanno). Solo così aiuteremo davvero i giovani del nostro Paese e del Mezzogiorno. Gettare veleno è molto semplice, ma a quanto pare avere una propria identità é estremamente difficile”. Lo dichiarano Mariano Scuotri e Donato Giancarlo Cirillo (coordinatori Millennials Campania); Gaetano De Maio (coordinatore FutureDem provincia di Salerno) e Mario Postiglione (vicesegretario Giovani Democratici Regione Campania).