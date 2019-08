Incendi, Costa avvia il dossier “Battipaglia-piana del Sele”: summit a Roma

Lungo incontro, oggi, al Ministero dell’Ambiente tra i parlamentari del M5S della provincia di Salerno, comitati e associazioni cittadine ed il ministro Sergio Costa alla luce anche dei devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell’isola ecologica di Sala Consilina. Numerosi i punti all’ordine del giorno, tra cui quelli della relazione curata da comitati e associazioni cittadine battipagliesi presenti che hanno evidenziato le tante criticità.

Il summit

Nel corso dell’incontro è risultata la necessità di acquisire ufficialmente il numero degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio e della loro completa regolarità. La richiesta, già inoltrata da tempo dai gruppi ambientalisti sia al comune di Battipaglia che alla regione Campania, non ha ancora avuto alcuna risposta ufficiale”. All’incontro erano presenti i senatori Felicia Gaudiano, Francesco Castiello e i deputati Nicola Acunzo, Anna Bilotti, Cosimo Adelizzi, Nicola Provenza e il consigliere regionale Michele Cammarano: “Diversi e proficui interventi in uno scambio di informazioni e soluzioni da adottare e da inserire nel “dossier Battipaglia”, che avvierà il percorso di salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Completa Ia disponibilità del Ministro che ha anche annunciato ufficialmente la sua prossima presenza a Battipaglia per il 24 agosto per verificare la situazione diventata ormai gravissima. Abbiamo valutato la fattibilità dal punto di vista giuridico amministrativo e politico delle istanze portate dai comitati sul tavolo del Ministro. Nel rispetto delle ripartizioni delle competenze tra i vari livelli e del principio di sussidiarietà”.