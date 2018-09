Scuola, Iannone (Fdi): "Gli insegnanti di religione vanno tutelati"

“Gli insegnanti di religione cattolica devono essere tutelati”. Lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’istruzione sul nuovo concorso degli insegnanti.

La posizione

L’esponente del partito di Giorgia Meloni spiega: “Innanzitutto, negli ultimi anni non è stato bandito alcun concorso. L’ultimo risale al 2005 e ad oggi, con il sopraggiungere dei pensionamenti, la graduatoria, che non era a scorrimento, è quasi esaurita. È quindi necessario indire un nuovo bando e ho presentato in Senato un’interrogazione per conoscere se il ministro dell’istruzione ha intenzione di annunciare un nuovo concorso e i tempi entro cui intende farlo”. Per Iannone, inoltre, sempre agli insegnanti di religione cattolica, “è stato richiesto di essere presenti agli esami conclusivi di terza media, senza però che gli sia permesso di esaminare i ragazzi, né di partecipare col proprio voto per la determinazione della media scolastica. Pertanto, sono obbligati ad esserci, ma a tacere. Come se non bastasse, qualora decidessero di collaborare con la dirigenza scolastica, quindi di ricoprire un secondo ruolo, non possono usufruire dello sgravio di alcune ore in classe e dovranno assumere un doppio incarico: da un lato ricoprire l’incarico assegnato e dall’altra parte svolgere le lezioni”. Di qui l’annuncio: “Ho chiesto al ministro quali determinazioni in merito il governo intende intraprendere per sanare la discriminante e frustrante condizione di questi docenti” conclude Iannone.