Degrado in piazza del Volto Santo: l'interrogazione al sindaco

I consiglieri comunali d'opposizione Roberto Celano, Giuseppe Zitarosa e Ciro Russomando hanno fatto un'interrogazione a risposta scritta ed orale al sindaco in merito alla situazione di degrado in cui versa la piazza del Volto Santo. Secondo quanto riportato dai consiglieri, infatti: "L'illuminazione pubblica è completamente spenta da alcuni giorni, vi è uno stazionamento permanente di barboni e sbandati che trasformano la zona in bagni a cielo aperto con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie e rappresentano un pericolo persistente per la sicurezza dei residenti, taluni dei quali sono già stati molestati ed il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti è, a dir poco, inefficiente ed, in taluni periodi, addirittura assente".

Le richieste

I tre consiglieri comunali, quindi, hanno chiesto al sindaco Vincenzo Napoli informazioni riguardo il ripristino del sistema di pubblica illuminazione nella zona, sulla volontà, o meno, dell'Amministrazione di intervenire per liberare la piazza della presenza permanente da barboni e sbandati ed, infine, se si intende, con tempestività, ripulire la zona invasa da rifiuti di ogni genere e ripèristinare, quindi, le condizioni decenti di vivibilità.