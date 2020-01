Elezioni regionali 2020, i vertici della Lega si riuniscono a Salerno

I vertici della Lega si danno appuntamento a Salerno. Domenica 26 gennaio, alle 10.30, presso il Polo Nautico il vicesegretario nazionale Andrea Crippa chiuderà i lavori dell’incontro che vedrà protagonisti il coordinatore provinciale Nicholas Esposito, il coordinatore Lega Giovani di Salerno Tiziano Sica, l’eurodeputato Lucia Vuolo, il coordinatore regionale Nicola Molteni, il segretario federale Lega Giovani Luca Toccalini.

L’annuncio

In prima linea il neo coordinatore Esposito che annuncia: “Un momento di confronto e condivisione con i vertici regionali e nazionali in una provincia strategica sia dal punto di vista logistico che della conformazione politica. Ho riscontrato un grande entusiasmo e una grande volontà partecipativa, abbiamo creato una squadra dinamica e competitiva che sono certo farà grandi cose. Avere qui il vicesegretario Crippa è un segnale di grande interesse per l’intero territorio e da qui ripartiremo per un percorso che ci porterà alla vittoria nelle prossime regionali in Campania”. Solo la prima di una serie di incontri che il segretario e i militanti di partito organizzeranno nel corso delle prossime settimane nei 158 comuni della provincia salernitana. “In molti ci chiedono chi saranno i candidati nella lista nella prossima competizione elettorale – chiarisce Esposito -, non è una questione di nomi. Sarà una scelta condivisa, con noi vince la squadra e non il singolo. Chiunque scenderà in campo avrà l’appoggio di tutto il gruppo senza inutili personalismi. Al momento nessun nome è stato ancora ufficializzato. Ciò che conta è il progetto, quello che è importante sono le tematiche da portare avanti, sicurezza, lavoro, sanità, turismo, trasporti e agroalimentare”. A coordinare i lavori la giornalista Rosaria Sica.