Liberi e Uguali, Paolucci con Conte a Nocera: "Il voto a noi è per l'onestà"

Un breve tour nell’Agro per onorare la memoria di Renato Raiola ad Angri e Marcello Torre a Pagani prima dell’incontro pubblico in programma alla Galleria Maiorino di Nocera Inferiore. L’eurodeputato Massimo Paolucci è stato questa mattina nell’Agro nocerino-sarnese accompagnato da Federico Conte, capolista di Liberi e Uguali nel collegio plurinominale di Salerno, da Andrea De Simone, e dai candidati Dea Squillante, Valentina Botta e Gianpaolo Lambiase. All’incontro in mattinata ha preso parte anche il capolista al Senato nel collegio plurinominale di Salerno di Liberi e Uguali Peppe De Cristofaro.

I commenti

“Abbiamo inteso onorare la memoria di Torre e Raiola perché non ci sia mai più fascismo, mai più razzismo e mai più camorra” ha detto Paolucci all’inizio del suo intervento che poi, rivolgendosi alla platea, ha chiarito: “Un voto a Liberi e Uguali è un voto per l’onestà”. Particolarmente applaudito l’intervento di Federico Conte che ha illustrato ai presenti il programma di Liberi e Uguali per la provincia di Salerno: nove punti salienti, misure immediate e specifiche, che integrano il programma nazionale del partito di Grasso e che mirano a difesa del suolo, sviluppo, servizi, tutela dei luoghi e occupazione. “Mettiamo in campo la nostra credibilità personale e politica per una battaglia decisiva” ha concluso Conte.

Le altre tappe

l tour del weekend continua questo pomeriggio, con un incontro a Sapri, nell’Aula Consiliare del Comune, per un convegno assieme ai candidati Maria Cammarano e Luigi Giordano con Federico Conte. Previsti gli interventi di Franco Aita e Franco Maldonato, coordina Pietro Scaldaferri. Domani mattina a Pontecagnano alle 10.30 Conte incontrerà i simpatizzanti nei locali de “L’altro bar”. Nel pomeriggio, a Giffoni Valle Piana, accompagnato da Squillante, Lambiase, De Luca e De Cristofaro, Conte sarà alle 17.30 presso l’Antica Pizzeria De’ Rossi. Domani sera, invece, dopo una tappa a Serre nella Sala Conforti (ore 18.30), Conte sarà a Buccino, nell’Aula consiliare del Comune, è in programma un incontro pubblico (inizio ore 19.30) di Federico Conte insieme ai candidati Luigi Giordano, Maria Antonietta Boffa e Peppe De Cristofaro. Lunedì sera (26 febbraio ore 19) appuntamento nell’Agro nocerino-sarnese: nell’aula consiliare del Comune di Castel San Giorgio, dopo gli interventi di Gabriele Capuano, Dea Squillante, Valentina Botta e Gianpaolo Lambiase, le conclusioni dell’incontro pubblico saranno affidate a Conte.