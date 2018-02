Elezioni politiche 2018: Lotito show a Caserta

Lotito show alla presentazione dei candidati di Forza Italia a Caserta. Il patron di Salernitana e Lazio, infatti, ha attirato le attenzioni della stampa insieme a Sandra Lonardo (moglie di Clemente Mastella) candidati entrambi nel listino del Senato nei ranghi degli azzurri. Si temevano tensioni con i tifosi della Casertana ma Lotito è stato scortato da Giuseppe D'Agostino, patron dei Rossoblu.

La presentazione di Lotito

Nel suo classico stile, il patron granata si è presentato alla stampa: "Vogliono speculare sulla Salernitana, ma io sono presidente della Lazio. E sono venuto col presidente della Casertana perché è un mio grande amico, abbiamo una sinergia nel mondo del calcio e lui mi vede come emblema di imprenditore che ce l'ha fatta a guadagnare col calcio". Lotito, forte della sua esperienza nel mondo del calcio, scende in politica anche per risanare i conti pubblici: "Bisogna avere il coraggio delle scelte. Bisogna tagliare per risanare. Io ho preso la Lazio che aveva 500 milioni di debiti ed oggi è in attivo. Ed allora credo che si può fare anche in Parlamento. Bisogna tagliare lì dove c'è necessità, bisogna superare questa burocrazia borbonica che blocca gli imprenditori e spinge gli investitori esteri a scegliere altri paesi. Berlusconi mi ha voluto candidato perché pensa che io possa dare una mano importante e di questo lo ringrazio". Il presidente di Lazio e Salernitana, poi, si è soffermato sulla Sanità: "Io non capisco perché tutti debbano pagare il ticket. Se io ho i soldi, devo pagare. Ma chi non li ha non deve. Solo i salvavita devono essere gratuiti, per il resto chi ha i soldi deve pagare e permettere a chi non li ha di non farlo. Berlusconi ha capito il malessere della gente ed ha presentato un programma chiaro - ha concluso - Noi verremo eletti per rappresentare i vostri bisogni e le vostre esigenze e per risolvere i problemi".