Salerno, Carfagna e De Luca presentano il libro di Conte

Movimenti politici in corso anche a Salerno. La vice presidente della camera, che in questi giorni è in rotta di collisione con i vertici nazionali di Forza Italia tornerà in città per presentare il libro dell'ex ministro socialista Carmelo Conte insieme al deputato Pietro De Luca (Pd)